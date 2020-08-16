Місія ОБСЄ не зафіксувала порушень на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в шостий раз з моменту початку систематичного збору даних не зафіксувала порушень на Донбасі.

Тишу дотримувалися упродовж доби 14 серпня, повідомляє Укрінформ з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Відзначається, що раніше Місія не фіксувала порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях між ввечері 11 і 12 серпня.

Крім того повідомляється, що після початку дії режиму припинення вогню з 27 липня, про який раніше домовилася ТКГ в Мінську, спостерігачі ОБСЄ зафіксували в цілому 332 порушення.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) розпочала свою роботу 21 березня 2014 на підставі запиту від уряду України в ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.