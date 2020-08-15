ООС: Двадцяту добу поспіль на передовій — без втрат

Від початку поточної доби, станом на 17:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ООС у Фейсбуці.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю. Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який набрав чинності з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Як повідомляється, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько шести гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення сорок вісім знайдених вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Минулої доби вони здійснювали роботи на двадцяти двох об’єктах та повністю відремонтували один із них.