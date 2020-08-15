У зоні ООС - високий рівень пожежної небезпеки

У районі проведення ООС зберігається найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник відділення Державної служби надзвичайних ситуацій штабу Об’єднаних Сил Олександр Айсюк на брифінгу 15 серпня.

"У районі ООС в період з квітня по жовтень триває найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Цей клас характеризується високою температурою та відсутністю опадів. Під час цього класу виникає дуже багато пожеж в лісі, на полях, галявинах та інших місяцях", - сказав Айсюк.

Він зазначив, що вже виникло 1100 пожеж в екосистемах, це пожежі в лісах, в сільськогосподарських угіддях, пожежі на відкритих ділянках місцевості. До гасіння пожеж було залучено 2 231 особа, а також 427 одиниць техніки.

Айсюк попередив, що недотримання норм пожежної безпеки несе за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.