У зоні ООС - високий рівень пожежної небезпеки
Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник відділення Державної служби надзвичайних ситуацій штабу Об’єднаних Сил Олександр Айсюк на брифінгу 15 серпня.
"У районі ООС в період з квітня по жовтень триває найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Цей клас характеризується високою температурою та відсутністю опадів. Під час цього класу виникає дуже багато пожеж в лісі, на полях, галявинах та інших місяцях", - сказав Айсюк.
Він зазначив, що вже виникло 1100 пожеж в екосистемах, це пожежі в лісах, в сільськогосподарських угіддях, пожежі на відкритих ділянках місцевості. До гасіння пожеж було залучено 2 231 особа, а також 427 одиниць техніки.
Айсюк попередив, що недотримання норм пожежної безпеки несе за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.