Німецькі фахівці взяли під сумнів створення Росією вакцини від COVID-19

Медичні експерти з ФРН висловили сумніви стосовно того, що Росія справді спромоглася створити вакцину проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, думки фахівців зібрала програма Tagesschau телеканалу ARD.

Зокрема, прессекретар МОЗ Німеччини заявив, що про якість, ефективність та безпечність російської вакцини нічого не відомо. «Позитивний баланс користі та ризику для вакцини має бути продемонстрований, перш ніж її можна буде використовувати в широкому масштабі», - заявив він, додавши, що в ЄС безпека пацієнтів є пріоритетом.

Також у міністерстві зазначили, що не ведуть переговорів з російською владою щодо вакцини.

Інститут Пола Ерліха (PEI), який відповідає за створення вакцин у Німеччині, застеріг: усі випробування вакцини проти COVID-19 мають проводитися так само обережно, як і з іншими препаратами. Президент PEI Клаус Цихутек також звернув увагу, що в питанні схвалення вакцини в Росії спостерігається недостатня прозорість і, за попередньою інформацією, відсутність даних щодо безпеки та ефективності клінічних випробувань на кількох тисячах волонтерів. Тому затвердження нової вакцини слід розглядати «з обережністю», зауважив Цихутек.

Скептично до новини поставились і лікарі. Так, президент Німецької медичної асоціації Клаус Рейнхардт назвав схвалення вакцини «експериментом на людях з високим ризиком». За його словами, створюється враження, що йдеться про «популістський захід авторитарної держави, яка хоче продемонструвати світовій спільноті свої наукові можливості». Рейнхардт назвав «безвідповідальним» вакцинувати цілі групи населення на цій стадії розвитку препарату.

Як повідомлялося, 11 серпня Володимир Путін оголосив, що в Росії затверджена перша у світі вакцина проти коронавірусу. Її начебто розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії в Москві - та вже випробували на кількох десятках добровольців. І хоча наукові результати ще не опубліковані, Путін заявив, що одна з його дочок вже пройшла щеплення і почувається добре.