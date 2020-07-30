Українські військові дотримуються перемир’я на Донбасі - Міноборони

Заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню, що визначені Тристоронньою контактною групою (ТКГ) 22 липня , в повному обсязі виконуються Збройними силами України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію заступника міністра оборони, представника України у робочій групі з питань безпеки у ТКГ Олександра Поліщука.

"Міністерство оборони України, командування операції Об’єднаних сил щоденно в онлайн режимі інформують українську та світову громадськість про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню українськими військовослужбовцями в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на виконання досягнутих ТКГ домовленостей, 26 липня видано наказ командувача Об’єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який передбачає заходи, визначені ТКГ, що почали діяти з 00.01 годин 27 липня.

За словами Поліщука, "оскільки СММ ОБСЄ сприяє і надає підтримку сторонам у виконанні цих заходів, українська сторона бере до уваги та ретельно аналізує інформацію, що надходить від моніторингових команд місії".

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного та всеосяжного припинення вогню. Проте окупанти порушили режим тиші, здійснивши 28 липня постріл з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми, а 29 липня один постріл з підствольного гранатомета поблизу Новолуганського. Постріли неприцільні і провокативні.

Фото: Міноборони