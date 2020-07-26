Окупанти 15 разів порушили "тишу", місцями били зі 120 мм мінометів

За минулу добу, 25 липня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням. Минулої доби на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За винятком 15 фактів порушення режиму припинення вогню в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне, та Водяне», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. В окремих випадках окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Завдяки належній організації роботи командирів усіх рівнів втрат серед особового складу немає.

Виконуючи Мінські домовленості, підрозділи ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил розпочали підготовку до повного та всеосяжного режиму припинення вогню відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, котре набирає чинності з 00.00 годин 27 липня 2020 року.

У штабі ООС підкреслюють, що у минулому заходи щодо припинення вогню виконувались лише Збройними Силами України. Разом з тим, за масштабом подібних заходів не було за весь період проведення АТО та ООС. Україна як демократична держава, яка суворо дотримується усіх міжнародних домовленостей, зокрема й, домовленостей з РФ, передбачених Мінськими угодами, вживає усіх необхідних заходів задля належного контролю за припиненням вогню й на сьогодні. Для цього додатковий контроль за підрозділами, котрі виконують бойові завдання на першій лінії оборони, будуть здійснювати офіцери, які в минулому мають досвід проведення миротворчих операцій у різних куточках світу.

«При цьому слід зазначити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі наступальних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. При цьому Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви», - вказується у повідомленні.

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Крім військовослужбовців ЗСУ, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

Так, 25 липня, силами Нацполіції зі складу Об'єднаних сил виявлено 52 адміністративні правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5292 транспортних засоби та 4648 осіб. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Фото: mil.gov.ua