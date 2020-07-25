В Об’єднаних силах почали підготовку до повного припинення вогню з 27 липня

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Так, додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на виконання досягнутих домовленостей впроваджуються на місцях. Починаючи із 00.01 27 липня, на кожній з наших позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань та попередити ймовірні провокації. Водночас, не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН.

"Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть відбутися різні провокативні дії противника з метою зірвати перемир’я", - додали у штабі ООС.

Наголошується, що з метою об’єктивного інформування українського суспільства та світової спільноти про поточну ситуацію у Донецькій та Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів і знімальних груп вітчизняних та іноземних ЗМІ. Також штаб операції відновлює практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого речника.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ 22 липня досягнуто домовленості про повне і загальне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.