Зеленський: Коли по нас стріляють, ми завжди потужно відповідаємо

Президент Володимир Зеленський запевнив, що у разі ведення обстрілів по українських позиціях на Донбасі українські військові завжди відповідають і дуже потужно.

Про це він заявив під час підходу до ЗМІ із Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в ході огляду пішохідного мосту через р. Сіверський Донець та ознайомлення з роботою КПВВ «Станиця Луганська», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас в Україні ніхто нічого не чекає, ви знаєте, що коли по нас стріляють, ми завжди відповідаємо і дуже потужно. Тому тут не потрібно нічого шукати, якоїсь зради», - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ 22 липня досягнуто домовленості про повне і загальне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

Президент Володимир Зеленський 23 липня заявив, що очікується підписання документа про перемир’я всіма сторонами “Норманського формату”.