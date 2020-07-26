На Донбасі за тиждень знешкодили понад 2200 боєприпасів

На Донбасі за тиждень знешкодили понад 2200 боєприпасів

Укрінформ
Протягом тижня піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил обстежили на Донбасі 45 га території та знешкодили 2244 вибухонебезпечних предмети.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Піротехнічні підрозділи ДСНС виконували роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах електро- та водопостачання», - йдеться у повідомленні

Як зазначається, впродовж тижня піротехнічні розрахунки обстежили 45 га території. При цьому вилучили та знешкодили 2244 вибухонебезпечних предмети.

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Окрім того, повідомляють у штабі ООС, за зверненням місцевих органів влади та з метою мінімізації наслідків артилерійських обстрілів, які стались протягом 2014-2017 років, співробітниками ДСНС проводяться роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури на території Донецької області. Упродовж тижня відновлено 63 будинків.

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