На Донбасі за тиждень знешкодили понад 2200 боєприпасів
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
«Піротехнічні підрозділи ДСНС виконували роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах електро- та водопостачання», - йдеться у повідомленні
Як зазначається, впродовж тижня піротехнічні розрахунки обстежили 45 га території. При цьому вилучили та знешкодили 2244 вибухонебезпечних предмети.
Окрім того, повідомляють у штабі ООС, за зверненням місцевих органів влади та з метою мінімізації наслідків артилерійських обстрілів, які стались протягом 2014-2017 років, співробітниками ДСНС проводяться роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури на території Донецької області. Упродовж тижня відновлено 63 будинків.