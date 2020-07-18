В Мінреінтеграції сказали, скільки дітей з ОРДЛО їдуть навчатися в українські виші

Кожного року до навчальних закладів, які знаходяться на підконтрольній українській владі територіях, з окупованої частини Донбасу навчатися їдуть близько 1,5 тисячі дітей.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» повідомила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За її словами, "ми наразі говоримо про безпечну реінтеграцію, і про реінтеграцію людей".

"… Кожного року до нас (з окупованих територій – ред.) хочуть їхати близько 1,5 тисяч відважних дітей, а можливо цього року їх буде більше, які готові навчатися в Україні (на підконтрольних українській владі територіях - ред.), дітей батьків, які заробляють, фактично живучи там і відправляють своїх дітей, наприклад, у Львів", - зазначила заступниця міністра.

Водночас, заступниця міністра поінформувала, що щодо можливості для дітей дистанційно, онлайн, вступати в українські ВНЗ, «ми це вже проговорюємо».

"Мінреінтеграції разом з Мінцифри ... Ми вже знаємо механізм, вже зрозуміли, як ми можемо запровадити безпосередньо цю електронну подачу документів (в українські ВНЗ – ред.), і наразі залишилися тільки технічні питання", - уточнила вона.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо можливості вступу до українських вишів жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без ЗНО.

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Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" № 744-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року, розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та населених пунктів, що перебувають на лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.

Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО – за власним вибором.

Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та м. Севастополя й тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.