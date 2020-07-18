В Мінреінтеграції сказали, скільки дітей з ОРДЛО їдуть навчатися в українські виші
Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» повідомила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За її словами, "ми наразі говоримо про безпечну реінтеграцію, і про реінтеграцію людей".
"… Кожного року до нас (з окупованих територій – ред.) хочуть їхати близько 1,5 тисяч відважних дітей, а можливо цього року їх буде більше, які готові навчатися в Україні (на підконтрольних українській владі територіях - ред.), дітей батьків, які заробляють, фактично живучи там і відправляють своїх дітей, наприклад, у Львів", - зазначила заступниця міністра.
Водночас, заступниця міністра поінформувала, що щодо можливості для дітей дистанційно, онлайн, вступати в українські ВНЗ, «ми це вже проговорюємо».
"Мінреінтеграції разом з Мінцифри ... Ми вже знаємо механізм, вже зрозуміли, як ми можемо запровадити безпосередньо цю електронну подачу документів (в українські ВНЗ – ред.), і наразі залишилися тільки технічні питання", - уточнила вона.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо можливості вступу до українських вишів жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без ЗНО.
Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" № 744-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року, розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та населених пунктів, що перебувають на лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.
Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО – за власним вибором.
Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та м. Севастополя й тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.