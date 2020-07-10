Президент підписав закон про вступ без ЗНО для випускників з окупованого Донбасу й Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо можливості вступу до українських вишів жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без ЗНО.

Про це повідомляє Офіс Президента.

«Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їхній розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти», – сказав Зеленський.

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" № 744-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року, розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та населених пунктів, що перебувають на лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.

Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО – за власним вибором.

Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та м. Севастополя й тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.