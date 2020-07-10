Президент підписав закон про вступ без ЗНО для випускників з окупованого Донбасу й Криму
Про це повідомляє Офіс Президента.
«Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їхній розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти», – сказав Зеленський.
Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" № 744-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року, розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та населених пунктів, що перебувають на лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.
Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО – за власним вибором.
Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та м. Севастополя й тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.