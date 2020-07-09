Закон до вступ випускників з Донбасу не означає визнання атестатів ОРДЛО — комітет Ради

Закон до вступ випускників з Донбасу не означає визнання атестатів ОРДЛО — комітет Ради

Укрінформ
Ухвалення закону, який дозволяє випускникам шкіл із тимчасово окупованих територій вступати до вищих навчальних закладів без складання ЗНО, не означає визнання Україною атестатів про освіту, виданих в ОДЛО.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракція “Слуга народу”) 9 липня під час брифінгу «Зелене світло для випускників з окупованих територій: можливі наслідки дозволу вступу до українських ВНЗ без здачі ЗНО», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується атестатів, ми їх справді не визнаємо. Діти звертаються до центрів “Крим-Україна” або “Донбас-Україна” складають два іспити, отримують українське свідоцтво про повну загальну середню освіту, а потім складають внутрішні іспити», — пояснив Бабак.

Водночас стосовно дітей загиблих або поранених учасників АТО/ООС голова профільного комітету зазначив, що вони гарантовано навчаються безкоштовно.

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«Що стосується дітей інших категорій людей, які загибли або поранені на фронті, вони переводяться на бюджет автоматично. Я не бачив ще жодної заяви, яка б не була задоволена Міністерство освіти з проханням перевести з контракту на бюджет дитину загиблого бійця,» — прокоментував парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, що дозволяє абітурієнтам із окупованих територій вступати до вишів без складання ЗНО.

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