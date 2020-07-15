Окупанти зривають вступ дітей з ОРДЛО в українські виші - Шмигаль доручив розібратися

Питання перешкоджання російськими бойовиками виїзду дітей з ОРДЛО на навчання на підконтрольній українському уряду території України має бути вирішене, у тому числі за допомогою міжнародних партнерів.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 15 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо ситуації на сході України, крім порушення Мінських домовленостей, надходить інформація, що дітей з ОРДЛО, які хочуть вступати в українські виші, навчальні заклади, бойовики не випускають на територію вільної України… В цій ситуації необхідна наша реакція, наша робота, в тому числі з міжнародними партнерами, аби це питання вирішити», - сказав Шмигаль.

Він додав, що повернення молоді і дітей з тимчасово окупованих територій в український освітній та культурний простір є частиною стратегії деокупації Донбасу.

Прем’єр доручив віцепрем’єр-міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексію Резнікову взяти цю ситуацію на особистий контроль.

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«Підключайте до цього Міністерство освіти, аби не зірвався процес, і діти (з ОРДЛО – ред.) могли отримати освіту в наших навчальних закладах», - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо можливості вступу до українських вишів жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без ЗНО.

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" № 744-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року, розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та населених пунктів, що перебувають на лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.

Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО – за власним вибором.

Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та м. Севастополя й тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.