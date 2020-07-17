Паспорт РФ отримали вже близько 200 тисяч осіб з ОРДЛО - Мінреінтеграції

Наразі у Мінреінтеграції є інформація, що близько 200 тисяч осіб з окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали паспорти РФ.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» повідомила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За інформацією, якою я володію, остання цифра, яка була – це десь 200 тисяч, з тих джерел, які ми володіємо, це про отримані паспорти (громадян РФ - ред.)", - сказала вона.

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Відповідаючи на питання, Голованчук зазначила, що з окупованих територій за час окупації в Україну виїхало, зокрема, близько 400 тисяч з Луганської області, і значно менше – з Криму.

Нагадаємо: раніше в Міноборони повідомили, що командування окупаційних військ з липня планує відновити організовані поїздки мешканців окупованих територій до відділів з питань міграції МВС РФ у Ростовській області Росії з метою примусової паспортизації.