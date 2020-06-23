Росія починає в ОРДЛО “нову хвилю” примусової паспортизації - розвідка

Командування окупаційних військ з липня планує відновити організовані поїздки мешканців окупованих територій до відділів з питань міграції МВС РФ у Ростовській області Росії з метою примусової паспортизації.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на Інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування російських окупаційних військ відновлює заходи з примусової паспортизації особового складу 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК. Зокрема, командири з’єднань і частин окупантів уточнюють дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей та інформацію щодо надання ними документів для отримання російського громадянства», - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, з початку липня ц.р. командування окупаційних військ має намір відновити організовані виїзди зазначеної категорії до відділів з питань міграції МВС РФ у Ростовській області Росії, які були призупинені у квітні ц.р.