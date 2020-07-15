Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море для навчань з ВМС України

Постійні підрозділи Морської групи НАТО (SNMG2) і постійні підрозділи групи протидії протимінним заходам НАТО (SNMCMG2) вдруге цього року увійшли до Чорного моря для участі у двох регіональних навчаннях, організованих болгарським та українським флотами.

Про це повідомляє пресслужба Об'єднаного командування ВМС НАТО.

"Незважаючи на пандемію COVID-19, SNMG2 неухильно виконує програму заходів, запланованих на багато місяців тому. Цей візит до Чорного моря, перший з моменту, коли я взяв команду, відповідає напряму морського командування НАТО і є ще одним прикладом виконання постійних регіональних зобов'язань НАТО з нашими союзниками та партнерами", - зазначив капітан іспанського флоту Мануель Агірре, який очолює середземноморську військово-морську групу НАТО.

За його словами, група SNMG2 прибула до Чорного моря 9 липня і складається з трьох фрегатів Іспанії, Румунії та Туреччини.

Кораблі SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra та ITS Gaeta на чолі з командуючим грецьким військовим флотом Димитріосом Кацурасом 7 липня вийшли у Чорне море, де до них приєднався румунський тральщик і з яким вони 10 липня прибули в Бургас.

"Фаза інтеграції сил в Егейському морі була важливою для того, щоб групи стала повністю здатними до виконання місії та внести свій внесок в підвищення готовності НАТО при першому розгортанні на Чорному морі", - наголосив командувач SNMCMG2 Кацурас.

"З трьома країнами-союзниками, Болгарією, Румунією та Туреччиною, та двома регіональними партнерами, Україною та Грузією, що межують з Чорним морем, регулярно зустрічається Постійна військово-морська група в регіоні. Окрім проведення патрулювання морської безпеки в міжнародних водах, ці два навчання допоможуть підвищити сумісність між союзниками та регіональними партнерами", - повідомляє пресслужба Об'єднаного командування ВМС НАТО.

Заплановані візити кораблів до болгарського порту Бургас та українського порту Одеса.

Варто зазначити, що напередодні цьогорічного навчання Sea Breeze-2020, в якому візьмуть участь кораблі та авіакрило ВМС Збройних сил України, у північно-західній акваторії Чорного моря проведено 5-денний збір-похід кораблів катерів та суден українського флоту з метою відпрацювання елементів бойової підготовки, злагодженості підрозділів різнорідних сил та демонстрації їх присутності в Чорноморському регіоні.

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Згідно з узгодженим у травні цього року планом проведення Sea Breeze -2020, учасники міжнародного навчання відпрацьовуватимуть завдання виключно у морській фазі із залученням авіації. Участь у Sea Breeze-2020 візьмуть близько десяти країн, а однією з особливостей буде залучення до навчання кораблів постійної групи НАТО.

Як повідомлялося, торік з 1 по 12 липня на півдні України відбулись навчання Sea Breeze-2019, в якому взяли участь майже 3 тисячі військових із 19 країн. Навчання проходили у чотири етапи. Основні зусилля під час навчань були спрямовані на відпрацювання контролю та захисту морських комунікацій, важливої берегової інфраструктури.

Фото: Spanish Navy / Hellenic Navy