Окупанти з опівночі один раз порушили "тишу", гатили зі 120-мм мінометів

Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«11 липня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на Приазов’ї», - йдеться в повідомленні.

Як уточнили у пресцентрі, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики на світанку вели вогонь з мінометів калібру 120-мм і 82-мм на підступах до Водяного.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші», додали у пресцентрі.