Годжес назвав ознаки, що можуть свідчити про підготовку РФ до наступу на Україну

Спорудження шпиталів та сховищ боєприпасів, логістичні приготування та збільшення кількості новин про гуманітарну кризу в Криму – все це свідчитиме про підготовку Росії до наступу на Україну.

Таку думку в інтерв’ю виданню "Тиждень" висловив колишній командувач ЗС США в Європі, експерт Центру аналізу європейської політики Бен Годжес, відповідаючи на питання які заходи, політичні та військові, можуть стати ранніми ознаками приготувань Росії до наступу на Україну.

"Насамперед це спорудження медичних закладів, як-от польові шпиталі, у кількості, що перевищує потреби в рамках звичайних навчань. Так само, як і сховища боєприпасів та схожі речі. Логістичні приготування завжди забирають найбільше часу. І я очікую, що українські розвідувальні служби стежать за всім, чим можуть. Водночас вважаю, що російські військові будуть дисципліновані й мають дотримуватися вимог операційної безпеки. Звичайно, треба також стежити за інформаційним простором, чи буде там значний спалах новин, присвячених темі гуманітарної кризи в Криму", - заявив Годжес.

Крім того, на його думку, потенційно Україна також може отримувати дані від агентурної розвідки на Донбасі, адже там перебувають тисячі російських офіцерів, які можуть розповісти, що відбувається.

Годжес висловив сподівання, що ОБСЄ буде пильною, а Спостережна місія уважно стежитиме за розвитком ситуації на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що стратегічні командно-штабні навчання збройних сил РФ "Кавказ-2020", активна фаза яких відбудеться наприкінці вересня, підвищують загрозу поновлення Росією широкомасштабних бойових дій проти України у цей період.

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10 липня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що уздовж адміністративної межі між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим наразі немає ударного угруповання російських військ, яке б могло здійснити вторгнення на територію України, всі російські підрозділи перебувають в пунктах постійної дислокації.

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