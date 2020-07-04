Загроза повномасштабної агресії РФ актуальна для України з 2014 року – командувач ВМС

Численні заходи оперативної та бойової підготовки Збройних сил РФ спрямовані на відпрацювання дій, у тому числі проти України. А загроза повномасштабної агресії з боку РФ лишається актуальною з 2014 року.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа, коментуючи припущення військових експертів, що заплановані на вересень військові навчання «Кавказ-2020» у Росії можуть перетворитися на широкомасштабний наступ на Україну.

“Для нашої країни загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації актуальна з 2014 року, вона нікуди не зникала. Численні заходи оперативної та бойової підготовки Збройних сил РФ спрямовані на відпрацювання дій, у тому числі проти України. На останніх масштабних стратегічних командно-штабних навчаннях по південному напрямку «Кавказ-2016» противник здійснив не тільки висадку свого десанту, а й імітував наші відповідні дії”, - сказав Неїжпапа.

Він підкреслив, що імперських амбіцій у Кремля не меншає, “вони вдаються до залякувань, політичного й економічного тиску, демонстративно бряцають зброєю поблизу кордонів. Тому всі заходи наших органів управління та військових частин спрямовані відповідно на відбиття агресії”.

Командувач ВМС додав, що є затверджений головнокомандувачем ЗСУ план бойової підготовки на 2020 рік. “Пандемія внесла до нього певні обмеження й зміни в форматі проведення, але кількісно навчань не поменшало, ми дотримуємось запланованого”, - наголосив він.