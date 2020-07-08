Стефанішина анонсувала нову концепцію комунікації у сфері взаємодії з НАТО

Учасники Комісії Україна - НАТО, засідання якої на рівні послів відбулось у Брюсселі, обговорили подальші кроки з практичного наповнення співпраці, зокрема, з урахуванням нового статусу України як партнера з розширеними можливостями.

Про хід дискусії за підсумками переговорів у штаб-квартирі НАТО журналістам розповіла віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми мали дуже насичені зустрічі по лінії Україна - НАТО. Відбулося засідання Комісії Україна - НАТО на рівні послів. Дуже символічно, що це засідання було сплановано і відбулося в короткий період після отримання Україною статусу учасника програми розширених можливостей. Була плідна дискусія. Я зі свого боку наголосила на необхідності наповнення цього статусу конкретним практичним змістом і отримала підтримку учасників – послів держав НАТО», - зазначила Стефанішина.

Вона уточнила, що йдеться про реалізацію конкретних напрямків, які відкриваються для України з цим новим статусом. Зокрема, йдеться про посилення обміну інформацією між спеціальними службами та розширення номенклатури таких даних для обміну, про можливості відряджати українських військовослужбовців до робочих органів НАТО, де у щоденному режимі вони обмінюватимуться інформацією та набуватимуть досвіду.

За словами віцепрем’єра, йдеться також про участь України в операціях НАТО та розширення її можливостей в навчаннях Альянсу, зокрема тих, що проводяться відповідно до статті 5-ї Вашингтонського договору про колективну оборону. Стефанішина зауважила, що сторони щойно розпочали такий діалог, тож іще зарано говорити про конкретні навчання, до яких залучатиметься Україна.

«Сьогодні також відбулася зустріч з генеральним секретарем НАТО, в ході якої йому був переданий лист Президента у зв’язку з отриманням Україною статусу партнера з розширеними можливостями. Ми коротко обговорили пропозиції щодо можливого наповнення цього статусу. Ми приділили окрему увагу розвитку системи стійкості в Україні. Як ви знаєте, в парламенті України є відповідний законопроєкт, і саме НАТО є ключовим партнером у розбудові системи стійкості, розвитку критичної інфраструктури в рамках системної політики в Україні. Це один з пріоритетів діалогу, який ми будемо розвивати й надалі», - наголосила Стефанішина.

Окрім того, вона розповіла про низку зустрічей з фахівцями НАТО, зокрема, у сфері науки та публічної дипломатії. За словами віцепрем’єра, Україна розпочинає розробку нової концепції у сфері комунікації з питань євроатлантичної інтеграції, яка стане продовженням чинних програм інформування громадськості про діяльність НАТО. Вона буде започаткована з 2021 року.

«Діалог у цьому напрямку був дуже практичним, адже питання і порядок денний євроатлантичної інтеграції є достатньо насиченим. Ми домовилися з представниками НАТО, що ми будемо працювати разом над розробкою цієї концепції та наповненням її конкретними заходами, зокрема, у комунікації щодо діяльності трастових фондів НАТО, виконання Україною річних національних програм, реалізації статусу партнера з розширеними можливостями. Ця концепція є внутрішнім документом України, але важливо, щоб відкритість і прозорість нашого діалогу демонструвалася з обох сторін», - резюмувала Ольга Стефанішина.