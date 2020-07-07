Україна готова активізувати реформи заради співпраці з НАТО – Прем’єр

Україна готова активізувати внутрішні реформи заради тіснішої співпраці з НАТО.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання віртуального круглого столу “Українські реформи: що далі?”, організованого Chatham House, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми бачимо свою відповідальність активізувати процес виконання критеріїв членства в НАТО шляхом прискорення внутрішніх реформ. Україна сильна і має всі передумови стати успішною», - сказав Шмигаль.

Він високо оцінив те, що Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. «Для нас це надзвичайно практичний інструмент для поглиблення нашої співпраці з союзниками як в рамках спільних навчань, так і в обміні інформацією», - додав глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Північноатлантична рада 12 червня визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, метою якої є підтримка і поглиблення співпраці між союзниками та партнерами, які зробили чи роблять значний внесок в операції та місії під проводом НАТО.