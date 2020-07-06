Загрози вторгнення РФ не спостерігається, але слід готуватися до будь-яких сценаріїв - Наєв

В Україні посилено діяльність усіх видів розвідки, і за її даними, зараз безпосередньої загрози вторгнення з боку Росії не спостерігається.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає кореспондент Укрінформу.

«Протяжність державного кордону з Російською Федерацією, а також тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, АР Крим - все це є певною небезпекою, все це є загрозою. Нам чітко відома насиченість військ збройних сил РФ вздовж державного кордону і ми чітко усвідомлюємо військові загрози… На даний час безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації не відмічено, але ми усвідомлюємо, що як військові маємо готуватися до будь-яких сценаріїв», - повідомив Наєв.

Він зазначив, що в збиранні інформації про стан і ймовірний характер дій російської армії бере учать не лише військова розвідка, а й усі розвідувальні органи України. Командувач ОС також підкреслив, що Президент та вище військове керівництво щоденно отримують відомості про чисельність ЗС РФ на тому чи іншому напрямку.

Стосовно ситуації в областях, які межують з АР Крим, Наєв зазначив: «Нами проведено комплекс заходів: посилення ведення розвідки всіма розвідувальними органами України. Наступне, це спланований і вже проведений певний комплекс заходів, який буде продовжений протягом всього літнього і осіннього періодів – це антитерористичні та протидиверсійні заходи».

За словами Наєва, згадані заходи ЗСУ здійснюють у комплексі з усіма складовими сектора безпеки й оборони – СБУ, Національною поліцією, Нацгвардією.

Командувач Об'єднаних сил підкреслив, що ситуація повністю контролюється Збройними силами України.