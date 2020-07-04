Окупанти понад 20 разів обстріляли позиції сил ООС: є поранений та загибла

3 липня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, ще один обстріл пролунав сьогодні вночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Минулої доби окупанти цілили не лише у бік наших позицій, але й цинічно обстріляли прифронтові населені пункти, де продовжують проживати цивільні особи. На жаль, внаслідок підступних дій загарбників є жертва серед мирного населення... За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Відтак, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новотошківського, окрім 120-х мінометів та гранатометів, агресор застосував артилерійські системи 122-го калібру, випустивши по наших оборонцях 40 снарядів.

"На підступах до населених пунктів Південне, Залізне, Шуми, Оріхове та Хутір Вільний, окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Також зафіксовано обстріли з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння поблизу Попасної, Хутору Вільний, Оріхового і Катеринівки. Крім того, збройні формування Російської Федерації на світанку відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка Бихова Олена Іванівна, 1940-го року народження", - повідомили у штабі ООС.

Біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник використав 120 та 82-мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Під час обстрілу міста одна із мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, яка виникла, загорілася ще й сусідська будівля.

Факти ворожої збройної активності також зафіксовано неподалік населених пунктів Водяне, Кам’янка, Старогнатівка та Піски, де окупанти вели вогонь по оборонних рубежах українських захисників з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Катеринівка, агресор застосував по позиціях українських захисників гранатомети різних систем.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як раніше повідомляло агентство, учора російські окупаційні війська випустили понад 220 мін і снарядів, обстрілюючи позиції ООС.