Окупанти обстріляли Авдіївку, зруйновані два будинки

Російські окупаційні війська 3 липня з великокаліберних кулеметів обстріляли житлові райони Авдіївки, зруйновано два будинки.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Сьогодні, 3 липня, російські окупанти з міномету калібру 120 мм обстріляли приватний сектор у населеному пункті Авдіївка. Одна із мін влучила у дачний будинок, що розташований у садовому масиві «Лісова казка». Будівля загорілася і полум’я перекинулося на сусіднє помешкання. На щастя, внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних мешканців не постраждав”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 12.00, 3 липня, російські окупаційні війська здійснили 12 обстрілів українських позицій, випустивши сотні мін. Унаслідок обстрілів наразі ніхто з українських захисників не постраждав. Разом з тим, на світанку жителька Зайцевого на Донеччині загинула внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань.

Фото: ООС