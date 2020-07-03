Унаслідок обстрілу Зайцевого окупантами загинула жінка
Укрінформ
Жителька Зайцевого на Донеччині загинула внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
"Сьогодні на світанку ... збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82 мм загинула місцева мешканка 1940 року народження", - йдеться у повідомленні.
У штабі наголошують, що окупанти вкотре відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та підтвердили, що життя цивільного населення для них нічого не варте.