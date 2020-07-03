Окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, є поранений

2 липня збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вранці та під вечір агресор неодноразово відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах наших захисників неподалік Луганського. Також, противник активізував свої вогневі дії і поблизу Новоолександрівки, застосувавши при цьому станкові протитанкові гранатомети», - зазначають у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Кам’янки ворог використав проти українських воїнів 82-х мм міномети, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем, а по околицях Невельського – спочатку стрілецьку зброю, а згодом великокаліберні кулемети. Крім того, вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник двічі обстріляв і оборонців населеного пункту Водяне.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний.

«Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. Після чого окупанти припинили свою активність. За даними розвідки, 2 липня наші оборонці поранили одного загарбника», - пише штаб.

Від початку поточної доби збройні формування РФ уже сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема й із озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети та ручні протитанкові гранатомети по наших опорних пунктах на підступах до Новотошківського.

Також з мінометів калібру 120-мм окупанти декілька разів обстріляли українські оборонні укріплення біля Хутору Вільний і Південного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" агресор задіяв 120-ти та 82-х мм міномети і гранатомети на підступах до Авдіївки, а автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Кам’янки. Ще один факт застосування зброї зафіксовано на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах неподалік Водяного.

За поточну добу, за наявною інформацією, втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: МОУ