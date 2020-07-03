З початку року на Донбасі загинули 11 мирних жителів - Денісова

З початку року на Донбасі внаслідок військових дій РФ загинуло 11 цивільних осіб. А з початку російської агресії на Донбасі Україна втратила понад 13 тисяч своїх громадян.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

“Сьогодні внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинула мешканка Зайцевого, що на Донеччині. Під час обстрілу загибла знаходилась на подвір’ї і отримала численні осколкові поранення через потрапляння міни у дерево. Вона мешкала у літній веранді будинку, зруйнованого внаслідок попередніх обстрілів... З початку 2020 року це вже 11-та жертва обстрілів серед цивільного населення. Загалом з початку російської агресії на Сході країни ми втратили понад 13 тисяч співгромадян”, - написала Денісова.

Омбудсмен наголосила, що своїми діями агресор знову порушив головне право людини – право на життя, закріплене Конституцією України та ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

“Російська Федерація, вкотре порушуючи Мінські домовленості, демонструє світові свою агресивну окупаційну політику та небажання припиняти вогонь на Сході України, через що мирні мешканці продовжують гинути від ворожих куль”, - зазначила Денісова.

Вона закликала представників міжнародних гуманітарних місій, правозахисних організацій рішуче засудити дії агресора та об'єднати зусилля, аби змусити РФ дотримуватися IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня на світанку збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів калібру 82 мм загинула місцева мешканка 1940 року народження.