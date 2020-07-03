На Донбасі окупанти мінують нові ділянки — розвідка

Російські окупаційні війська у липні встановлюють додаткові ділянки мінно-вибухових загороджень на своїх передових позиціях, внаслідок чого зросла кількість загиблих і поранених серед російських найманців.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони.

“Командування російсько-окупаційних військ з 1 липня ц. р. активізувало на окупованих територіях роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій, у т. ч. шляхом встановлення додаткових ділянок мінно-вибухових загороджень. При цьому, противником мінується місцевість у безпосередній близькості до сільськогосподарських угідь з використанням заборонених протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв, що підвищує рівень небезпеки для цивільного населення”, - заявив речник.

За словами Гуцуляка, збільшення окупантами інтенсивності інженерних робіт призводить до загибелі та поранень серед російських найманців. Зокрема, під час ротації одного з підрозділів 9 окремого мотострілецького полку 1 АК військовослужбовець російських окупаційних військ підірвався на саморобному вибуховому пристрої, встановленому саперами цього ж полку. А під час занять з інженерної підготовки, що проходили під керівництвом російського інструктора, загинув військовослужбовець 2 окремої мотострілецької бригади 2 АК окупантів.

За уточненими даними розвідки, в останні дні червня в районі н.п. Жолобок, що на тимчасово окупованій території Луганської області, загинуло троє та зазнали поранень двоє “співробітників батальйону патрульної служби” так званого “МВС ЛНР”. Інцидент відбувся під час занять з бойової підготовки та виконання практичних вправ. При цьому окупанти вели вогонь по позиціях військовослужбовців України.

"Внаслідок грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та через слабку навченість особового складу обслуга одного з мінометів калібру 82 мм здійснила подвійне заряджання, внаслідок чого відбувся розрив міномета", - зазначив Гуцуляк.