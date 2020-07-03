Окупанти 12 разів зривали "тишу" - випустили понад 220 мін по позиціях ЗСУ

Станом на 17.00 п'ятниці, 3 липня, російські окупаційні війська 12 разів обстріляли позиції ОС, випустивши понад 220 мін і снарядів. Внаслідок обстрілів загинула мешканка Зайцевого, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Третього липня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-ох мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії. За наявною інформацією сьогодні у лавах Об’єднаних сил втрат внаслідок ворожих обстрілів немає”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найбільша вогнева активність противника спостерігалася на світанку. Зокрема, поблизу Новотошківського ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети та ручні протитанкові гранатомети. Також заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм агресор використав неподалік Південного, Залізного, Шумів, Оріхового та Хутору Вільний.

На початку доби з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював і наших захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного. Це ж озброєння агресор використав і поблизу Авдіївки, додавши до обстрілів ще й міномети 120-го і 82-го калібру та стрілецьку зброю. Під час обстрілу Авдіївки одна із мін зруйнувала дачний будинок. Від пожежі, що сталася, загорілася й сусідська будівля.

Крім того, на підступах до Кам’янки та Старогнатівки противник застосував по оборонних укріпленнях українських військових гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Крім того, на світанку збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка Міхова Олена Іванівна, 1940-го року народження.

Загалом від початку доби, противник випустив у бік українських позицій понад 220 мін і снарядів, повідомили в штабі.

У пресслужбі також поінформували, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Фото: МОУ