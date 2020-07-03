Загострення на Донбасі: окупанти гатили із артилерії та випустили сотні мін

Російські окупаційні війська від початку доби 3 липня здійснили 12 обстрілів українських позицій, випустивши сотні мін. Унаслідок обстрілів наразі ніхто з українських захисників не постраждав.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Сьогодні, 3 липня, за наявною станом на 12.00 інформацією, обстановка на лінії бойового зіткнення різко загострилася. Окрім 12 прицільних обстрілів наших позицій від початку поточної доби, переважно, з важкого озброєння – мінометів та артилерії, російсько-окупаційні війська зранку застосували міномети по н.п. Зайцеве”, - розповів речник.

За інформацією Гуцуляка, з 05.00 до 08.00 ранку російсько-окупаційні війська випустили по позиціях українських захисників на різних ділянках оборони 166 мін 120-го та 22 міни 82-го калібрів, здійснили 40 пострілів з артилерії 122-го калібру.

Збройні формування РФ вели обстріли з мінометів різних калібрів в районах н.п. Хутір Вільний, Південне, Залізне, Новотошківське, Шуми, Зайцеве, Авдіївка та Оріхове. Зокрема, після 05.40 в районі Новотошківського окупанти окрім мінометів вели вогонь з артилерії.

Також зафіксовано ворожі обстріли з гранатометів та стрілецького озброєння поблизу н.п. Водяне, Хутір Вільний, Новотошківське, Авдіївка, Кам’янка та Старогнатівка.

Захисники України, з метою збереження життя та здоров’я особового складу, вели адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові вогневі засоби.

За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок щільного ворожого вогню серед Об’єднаних сил немає. Втрати окупантів уточнюються, наголосив речник.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ з мінометів калібру 82-мм населеного пункту Зайцеве, загинула місцева мешканка 1940 року народження.

Фото: МОУ