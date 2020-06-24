Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення потоку людей через

Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення потоку людей через "Гуково" та "Донецьк"

Укрінформ
На тлі небажання російських окупаційних адміністрацій на Донбасі відкривати КПВВ на лінії розмежування з підконтрольною уряду України територією, рух людей через непідконтрольну ділянку кордону з РФ не припинявся і навіть зріс за минулий тиждень.

Про це свідчить опублікований у вівторок тижневий звіт Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Середня кількість входів / виходів зросла з 1217 до 1547 за день в обох прикордонних пунктах пропуску у порівнянні з минулим тижнем", - йдеться у звіті.

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Упродовж минулого тижня більшість людей прямували з ОРДЛО до Російської Федерації. При цьому, на пункту пропуску "Донецьк" спостерігалося набагато більше людей, ніж у "Гуково".

Зазначається, що реагуючи на ситуацію з COVID-19, Росія закрила свої кордони для більшості іноземців з 18 березня. Винятки зроблено для ряду категорій осіб, у тому числі "громадяни України та осіб без громадянства, які мають паспорти або посвідчення особи, які підтверджують постійне проживання в окремих районах Луганської та Донецької областей України".

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Окремо у звіті повідомляється, що протягом тижня спостерігачі 27 разів чули рух поїздів по розташованій поруч залізничній колії (15 – в РФ, та 12 – в Україну).

Як відомо, попри наміри України відновити пропуск людей через КПВВ на лінії зіткнення, російські окупаційні адміністрації блокують це відновлення, посилаючись на карантинні заходи.

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