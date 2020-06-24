Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення потоку людей через "Гуково" та "Донецьк"

На тлі небажання російських окупаційних адміністрацій на Донбасі відкривати КПВВ на лінії розмежування з підконтрольною уряду України територією, рух людей через непідконтрольну ділянку кордону з РФ не припинявся і навіть зріс за минулий тиждень.

Про це свідчить опублікований у вівторок тижневий звіт Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Середня кількість входів / виходів зросла з 1217 до 1547 за день в обох прикордонних пунктах пропуску у порівнянні з минулим тижнем", - йдеться у звіті.

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Упродовж минулого тижня більшість людей прямували з ОРДЛО до Російської Федерації. При цьому, на пункту пропуску "Донецьк" спостерігалося набагато більше людей, ніж у "Гуково".

Зазначається, що реагуючи на ситуацію з COVID-19, Росія закрила свої кордони для більшості іноземців з 18 березня. Винятки зроблено для ряду категорій осіб, у тому числі "громадяни України та осіб без громадянства, які мають паспорти або посвідчення особи, які підтверджують постійне проживання в окремих районах Луганської та Донецької областей України".

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Окремо у звіті повідомляється, що протягом тижня спостерігачі 27 разів чули рух поїздів по розташованій поруч залізничній колії (15 – в РФ, та 12 – в Україну).

Як відомо, попри наміри України відновити пропуск людей через КПВВ на лінії зіткнення, російські окупаційні адміністрації блокують це відновлення, посилаючись на карантинні заходи.