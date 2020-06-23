ОБСЄ засуджує знищення камер місії біля Широкиного та Петрівського

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер та голова Постійної ради ОБСЄ Іглі Хасані висловили глибоку занепокоєність з приводу виведення з ладу камери СММ неподалік Широкиного та знищення камери на ділянці розведення у Петрівському.

З такою заявою керівництво ОБСЄ виступило у вівторок, 23 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Немає ніякого виправдання для навмисного знищення обладнання ОБСЄ. Воно надає важливий інструмент для контролю виконання сторонами своїх зобов'язань", - заявив Хасані, який представляє Албанію, що головує в ОБСЄ.

У заяві наголошується, що 22 червня було пошкоджено камеру на підконтрольній уряду Україні території біля Широкиного. Наразі СММ відслідковує інцидент, щоб зібрати більш детальну інформацію.

"Це – не поодинокий випадок. Ми бачили цілий ряд інцидентів, пов’язаних із загрозою персоналу СММ, а також регулярним перешкоджанням його роботі та свободі пересування. Це має бути припинено", - наголосив голова Постійної ради ОБСЄ.

Зі свого боку, генсек ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що пошкодження камери СММ у Широкиному є "черговим прикладом зневаги до безпеки персоналу та обладнання СММ".

"Ми спостерігали занадто багато випадків, коли патрулі СММ потрапляли під обстріли та вибухи на порушення визначених безпекових зобов'язань. Зараз як ніколи важливо гарантувати безпечний та безперешкодний доступ місії на всій території України та збереження обладнання, необхідного для виконання Місією своєї роботи", - заявив генеральний секретар.

В ОБСЄ нагадали, що пошкодження камери біля Широкиного відбулося після цілеспрямованого знищення з близької відстані камери СММ у непідконтрольному уряду Петрівському 2 червня.

Читайте також: Окупанти обстрілюють дрони ОБСЄ на Донбасі

Як повідомлялося, 22 червня російські окупаційні сили обстріляли з ПТРК "Корнет" позиції Об’єднаних сил неподалік Широкиного. Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання.

А 2 червня російськими збройними формуваннями було навмисно виведено з ладу камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил у Петрівському. Камера була знищена пострілами зі стрілецької зброї, які були зроблені у безпосередній близькості до неї з підконтрольної бойовикам території. Це відбулося через два тижні після того, як Місія виявила укріплення позицій окупаційних сил на цій ділянці розведення.

Фото: ОБСЄ