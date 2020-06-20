Окупанти обстрілюють дрони ОБСЄ на Донбасі

Російські окупанти на Донбасі зривають заплановані спостережні польоти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та обстрілюють безпілотники місії.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

"З метою приховування озброєння та військової техніки російські окупанти зривають заплановані спостережні польоти місії шляхом обстрілів зі стрілецької зброї безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в штабі, окупаційні війська навмисно перешкоджають виконанню спостерігачами ОБСЄ мандату місії та систематично відмовляють патрулям міжнародної організації у доступі до непідконтрольних урядові України територій.

"З початку поточного тижня патруль СММ ОБСЄ, зафіксував на непідконтрольній урядові України території, у місті Донецьк, дві самохідні гаубиці 2С19 «Мста-С», дві буксирувані гаубиці Д-30 «Жаба», дві протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра», що рухались в західному напрямку до лінії зіткнення", - повідомили у штабі ООС.

Крім того, в цей же період поблизу селища Криничне було виявлено дві буксирувані гаубиці 2А65 "Мста-Б", а на полігоні поблизу селища Новоселівка Донецької області БПЛА зафіксував розміщення окупантами 16 бойових броньованих машин БМП-1.

"Мета російських найманців очевидна – зірвати заплановані польоти і приховати озброєння та військову техніку, яка розміщена в безпосередній близькості до лінії зіткнення", - наголосили у штабі.

Так, на непідконтрольних урядові України територіях, а саме: над ділянкою розведення в районі селища Петрівське, а також поблизу міста Ясинувата та селища Каштанове спостерігачі чули постріли й черги зі стрілецької зброї по БПЛА. Представники СММ були вимушені припинити спостережні польоти та залишити ці райони.

Водночас окупанти систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ, посилаючись на розповсюдження COVID-19 або на необґрунтовані накази їхніх командирів. З початку 2020 року зафіксовано вже понад 485 таких випадків, підкреслюється в повідомленні.

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