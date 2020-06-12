Місія ОБСЄ на Донбасі використає додаткові €10 мільйонів на безпілотники - Цимбалюк

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"На нинішньому етапі нам потрібна не стільки зміна мандату ОБСЄ, як забезпечення його повного виконання, адже він передбачає і моніторинг 24/7, і установку наближатися до кордону. Ось ці додаткові 10 млн євро (збільшення на 10 млн євро бюджету СММ ОБСЄ – ред.) якраз і підуть на технічне забезпечення, щоб краще проводити моніторинг. Передусім буде збільшено кількість льотних годин безпілотників, тобто апаратів буде більше, і вони інтенсивніше літатимуть", - заявив він.

Бюджет СММ ОБСЄ на період з квітня 2020 року до 31 березня 2021 року становитиме близько 110 млн євро, що є збільшенням на майже на 10% у порівнянні з попереднім роком.

Передусім місія планує збільшити сегмент спостереження за рахунок сучасних технологій – безпілотників, відеокамер тощо. Крім того, зросте кількість міжнародних спостерігачів.

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"Буде набрано 27 нових спостерігачів. Крім того, за рахунок передислокації персоналу до моніторингової команди буде додано ще 7 осіб. І таким чином, протягом цього періоду – з квітня до кінця березня наступного року до моніторингу буде залучено на 34 особи більше. Загальна кількість міжнародних спостерігачів у складі СММ ОБСЄ в Україні становитиме 825 чоловік", – заявив очільник української місії при ОБСЄ.

Більш детальніше читайте в матеріалі "Навіщо Україні моніторингова місія ОБСЄ".