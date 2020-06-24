ОБСЄ за добу зафіксувала майже 2200 вибухів на Луганщині
Про це повідомляється в опублікованому у вівторок щоденному звіті № 148/2020 Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У Луганській області СММ констатувала різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема вибухів (приблизно 2 170), якщо порівнювати з попередньою добою (1 вибух)", - йдеться у звіті.
У Місії додали, що практично всі порушення режиму припинення вогню, зокрема вибухи, зафіксовано в період із 04:00 до 04:25 22 червня у районах на південний схід від н.п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).
У Донецькій області Місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (60), якщо порівнювати з попередньою добою (приблизно 30 вибухів).
Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька), а також на північ і північно-північний схід від н.п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).