ОБСЄ за добу зафіксувала майже 2200 вибухів на Луганщині

ОБСЄ за добу зафіксувала майже 2200 вибухів на Луганщині

Укрінформ
Упродовж минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала на Луганщині різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема приблизно 2170 вибухів.

Про це повідомляється в опублікованому у вівторок щоденному звіті № 148/2020 Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Луганській області СММ констатувала різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема вибухів (приблизно 2 170), якщо порівнювати з попередньою добою (1 вибух)", - йдеться у звіті.

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У Місії додали, що практично всі порушення режиму припинення вогню, зокрема вибухи, зафіксовано в період із 04:00 до 04:25 22 червня у районах на південний схід від н.п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).

У Донецькій області Місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (60), якщо порівнювати з попередньою добою (приблизно 30 вибухів).

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Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька), а також на північ і північно-північний схід від н.п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

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