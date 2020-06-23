Австрійська фірма поставила СММ ОБСЄ погано захищені позашляховики – ЗМІ

Австрійська компанія Ressenig поставила Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні броньовані позашляховики Toyota LandCruiser, які мають недостатній ступінь захисту від вибухів.

Про цей йдеться у базованому на внутрішніх документах ОБСЄ розслідуванні видання Business Insider.

"Для ОБСЄ Ressenig оцінила свої транспортні засоби (Toyota LandCruiser) як абсолютно надійні. Однак розслідування Business Insider виявило очевидні недоліки з безпекою, які компанія не розкривала, і навіть їх приховала. Поставлені транспортні засоби, які зараз використовуються, не мають сертифікованого захисту від бокового вибуху", - йдеться у розслідуванні під назвою "Внутрішній звіт по місії в Україні: броньовані автомобілі спостерігачів ОБСЄ не безпечні – австрійська фірма, вочевидь, приховала відсутні сертифікати".

Зазначається, що наразі СММ ОБСЄ, у складі якої знаходиться також близько 35 спостерігачів з ФРН, має у наявності близько 200 спеціальних автомобілів. У пресслужбі ОБСЄ повідомили, що більшість із броньованих транспортних засобів, які зараз використовуються в рамках Організації, були з 2008 року "закуплені або подаровані іншими організаціями". При цьому, як пише Business Insider, австрійська компанія Ressenig протягом останніх років поставила близько 60 спеціально захищених транспортних засобів на багатомільйонну суму.

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Згідно з розслідуванням, австрійська компанія супроводжувала свою пропозицію на постачання автомобілів різними сертифікатами, як і справляла враження, що зможе задовольнити необхідні вимоги щодо захисту від бокового вибуху. Однак насправді компанія надала лише подала титульну сторінку звіту про випробування, з якого незрозуміло, чи воно було пройдено чи ні - зазначає Business Insider, публікуючи відповідну титульну сторінку про проходження "вибухового" тесту.

Зазначається, що експерти ОБСЄ натрапили на це лише через декілька років. На внутрішньому звіті про випробування вони звернули увагу на те, що компанією було надано лише титульний лист тесту, а не повноцінний сертифікат, а тому потрібно ретельно перевірити повний звіт.

Business Insider стверджує, що має у своєму розпорядженні результати тесту з підривом 15 кілограмів тротилу, які свідчать про те, що багато перевірених параметрів при вибуху перевищували допустимі норми, а тому відповідний сертифікат не був виданий. Крім того, броньовані Toyota LandCruiser мали недоліки навіть при стрільбі зі стрілецької зброї. Згідно з конфіденційним звітом ОБСЄ, "було виявлено ряд балістичних недоліків". Зокрема, броня дверей була занадто тонкою, а в окремих місцях вона взагалі була відсутня, йдеться у розслідуванні німецького видання.

Воно звертає увагу на те, що ці висновки є особливо чутливими з огляду на те, що у квітні 2017 року на Донбасі під час під час підриву на міні позашляховика СММ ОБСЄ загинув один спостерігач.

Згідно з журналістським розслідуванням, наразі у внутрішньому звіті ОБСЄ міститься рекомендація обмежити подальше придбання броньованих автомобілів від Ressenig.

У пресслужбі ОБСЄ підтвердили Business Insider факт існування внутрішнього звіту. Там також зазначили, що суворі вимоги до сертифікатів на міцність броньованих автомобілів у разі підриву появилися лише рік тому, і раніше не було таких обов’язкових процедур. У нинішньому конкурсі на постачання броньованих автомобілів ОБСЄ вже поінформувала Ressenig про обов’язкову наявність сертифікованого захисту від бокового вибуху (15 кг тротилу з відстані трьох метрів). Поки австрійська компанія не спромоглася надати такий сертифікат.

Що ж до питання про подальше використання поставлених Ressenig позашляховиків, то у пресслужбі ОБСЄ заявили, що ці автомобілі використовуються "виходячи з їх реального рівня захисту стосовно оцінюваного ризику".

У самій австрійській компанії не відповіли на письмові та усні запити Business Insider.