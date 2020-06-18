13 найнебезпечніших російських військових шпигунів, викритих СБУ

Зраджували присязі за гроші, посади й російське громадянство

Ми звикли називати агентами Кремля політичних крикунів, котрі через проросійські ЗМІ, часто-густо за допомогою фейків, сіють ворожнечу в українському суспільстві. Але справжні шпигуни працюють у тиші, без поспіху збирають цінну для ворога військову інформацію, ґрунтовно вербують посадовців, готують ґрунт для терактів і саботажу.

Нерідко ці люди займають відповідальні пости, мають високі звання й відзнаки, користуються повагою — як усі військові у народу в наш непростий час. Служать командирами бойових підрозділів — як викритий СБУ днями командир корабля, який намагався злити цілком таємні військові дані ворогові.

Ці шпигуни здебільшого глибоко законспіровані, й знайти їх непросто. Тож кожен успіх нашої контррозвідки у їх викритті — це маленька воєнна перемога.

Топ-13 військовослужбовців ЗСУ й інших силових органів, завербованих ФСБ і ГРУ Росії за кілька останніх років, що його пропонує читачеві Укрінформ, звичайно — не дуже приємний для сприйняття список. Але – корисний для усвідомлення кожним українцем простої істини — війна вимагає пильності від кожного.

1. ЗЛИВАВ ДАНІ ПРО ОБОРОНУ МАРІУПОЛЯ

У жовтні 2016 року співробітники військової контррозвідки затримали екс-офіцера ЗСУ у Рівному під час отримання "документів", у яких, на його переконання, містилася таємна інформація військового характеру. За задумом куратора, російські спецслужби мали б отримати матеріали про мобілізаційне розгортання в районі проведення антитерористичної операції та щодо підрозділів української армії, дислокованих поблизу Маріуполя.

Правоохоронці встановили, що майор Збройних сил України в запасі після звільнення виїхав на постійне місце проживання до Москви. У Росії він був завербований представником ГУ ГШ Збройних сил РФ (органу зовнішньої розвідки російських збройних сил), з яким був знайомий за часів спільного навчання у військовому виші. За завданням свого "куратора" він повернувся в Україну для збирання відомостей про частини та підрозділи Збройних сил у районі проведення антитерористичної операції.

Оперативники спецслужби задокументували, що агент вийшов з пропозицією про "співпрацю" на старшого офіцера одного з оперативних командувань ЗСУ, запропонував йому за гроші передавати інформацію. Після "зустрічі" український військовий одразу звернувся до СБ України та власного керівництва з інформацією про спробу вербування.

У рамках кримінального провадження співробітники СБУ зафіксували, що агент організував спілкування українського офіцера із представником російської військової розвідки електронною поштою.

Корецький районний суд у Рівненській області визнав затриманого винним у скоєні злочину за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України й присудив йому 14 років позбавлення волі.

2. “НЕВСЬКИЙ У СПІДНИЦІ”

5 жовтня 2017 року співробітники СБУ затримали військовослужбовця Національної гвардії України, секретоносія Радіонову Антоніну, яка проходила службу на центральній базі зберігання НГУ. Рік до того вона була завербована спецслужбами Росії й передавала в РФ документи, у тому числі й з обмеженим доступом. Мала два псевдоніми, якими підписувала свої агентурні повідомлення – “45-й” і “Невський", зауважте — псевдоніми чоловічі, аби приховати, що агент – жінка.

Радіонова засуджена за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України до 4 років позбавлення волі.

3. КАЯТТЯ ЄЖОВА

20 грудня 2017 року працівниками СБУ викрито заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова, якого російські спецслужби завербували під час його довготривалого відрядження за кордоном.

За даними спецслужби, чиновник у період із травня по грудень 2017 року, виконуючи завдання ГУ ГШ Збройних сил РФ, на шкоду державній безпеці України та надаючи сприяння в проведенні підривної діяльності проти нашої держави, збирав важливу службову інформацію з Кабінету міністрів України щодо зовнішніх відносин, яку передавав співробітникам зовнішньої розвідки РФ.

21 грудня 2017 року Єжову оголошено підозру у вчиненні державної зради.

Голосіївський райсуд Києва своїм рішенням від 22 серпня 2018 року затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім перекладачем прем’єр-міністра Станіславом Єжовим і прокурором Головної військової прокуратури Олександром Банником.

У ньому зазначається, що 21 серпня 2018 року між обвинуваченим та прокурором Головної військової прокуратури Банником було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, Єжов визнав свою провину в державній зраді, розкаявся, добровільно надає та надалі зобов`язаний надавати визнавальні та викривальні свідчення суду в з`ясуванні обставин діяльності співучасників злочину, що мають істотне значення для повного їх викриття.

Сторони узгодили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 28 днів без конфіскації майна. При цьому до Єжова був застосований так званий “закон Савченко”, за яким один день в СІЗО дорівнює двом дням позбавлення волі. Оскільки Єжов перебував у СІЗО від 20 грудня 2017-го року по 3 липня 2018 року, його відпустили на волю.

4. ЕКСПЕРТ З ДВОМА ГРАНАТАМИ

21 грудня 2017 року співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили старшого консультанта-експерта одного з центральних підрозділів Служби у співпраці зі спецслужбами РФ.

Оперативники СБУ встановили, що підполковник передавав службову інформацію представникам країни-агресора, надавав їм допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності на шкоду національній безпеці України.

Під час обшуків за місцями постійного та тимчасового проживання зловмисника співробітники СБУ виявили ноутбуки і планшети з доказами листування та передачі інформації російським спецслужбам. Також вилучено пістолет "ТТ", дві гранати Ф-1 та понад 700 набоїв різного калібру.

Відкрито кримінальне провадження.

5. ВИКРАДАЧ БЕЗПІЛОТНИКІВ

21 квітня 2018 року співробітники контррозвідки викрили працівника одного зі стратегічних підприємств Міністерства оборони на шпигунській діяльності на користь Російської Федерації. Затримали шпигуна у Києві на робочому місці.

Правоохоронці встановили, що уродженець РФ, полковник запасу Збройних сил України у липні 2017 року під час перебування у близьких родичів на території Росії був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки. За грошову винагороду колишній український військовий здійснював збір даних для передачі російським кураторам інформації з обмеженим доступом у сфері оборони нашої держави.

За даними СБУ, спецслужби РФ, зокрема, цікавила інформація щодо виконання державних оборонних замовлень та розробок новітніх авіаційних систем виявлення безпілотних літальних апаратів, що використовувалися під час проведення антитерористичної операції на cході України.

За завданням військової зовнішньої розвідки РФ агент намагався придбати безпілотний літальний апарат українського виробництва з тим, щоб передати його армії країни-агресора. Оперативники спецслужби задокументували, що зв’язок з “кураторами” шпигун здійснював під час поїздок на територію РФ та за допомогою листування електронною поштою, а після виконання “завдань” зловмисник планував виїхати до країни-агресора та отримати російське громадянство.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджували його шпигунську діяльність.

Встановлено, що за сприяння співробітника розвідки РФ громадянин України уже отримав посвідку на проживання в Росії та переоформив військову пенсію для її отримання на російській території.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) тривають слідчі дії.

6. АГЕНТ НА ЧОЛІ РАЙАДМІНІСТРАЦІЇ

3 жовтня 2018 року голову адміністрації одного з районів Харкова було викрито у співпраці з російськими спецслужбами.

Оперативники СБУ встановили, що посадовець у 2015 році, під час перебування в тимчасово анексованому Криму, був завербований представниками ФСБ для виконання завдань на шкоду державній безпеці України. Зустрічі з кураторами відбувалися як на території РФ, так і в третіх країнах. Чиновник, який мав допуск до державної таємниці, також активно використовував для спілкування з росіянами електронну пошту та видані кураторами засоби мобільного зв'язку зі спеціальними додатками.

Співробітники спецслужби задокументували, що райадміністрація під керівництвом зловмисника фактично саботувала укази президента із забезпечення мобілізації на території району. Крім того, за ініціативою посадовця у Харкові були створені «альтернативні» спілки ветеранів АТО, які займались не допомогою ветеранам війни на сході, а вимаганням грошових коштів з підприємців міста.

Через діяльність цих псевдоспілок також збиралася, систематизувалася та передавалася голові адміністрації інформація щодо особистих даних учасників антитерористичної операції. Він накопичував отриману інформацію на електронних пристроях для подальшої передачі спецслужбам РФ з використанням заздалегідь відпрацьованих каналів електронного зв'язку.

Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці виявили, що зловмисник збирав списки військовослужбовців, які брали участь в АТО. За висновком державного експерта з питань таємниць, ці матеріали містили службову інформацію, передача якої спецслужбам РФ завдавала істотної шкоди державній безпеці Україні.

Виявилося, що чиновник має подвійне громадянство. За сприяння ФСБ він у лютому 2015 року користувався на тимчасово анексованій території АР Крим внутрішнім паспортом громадянина РФ. У квітні 2016 року цей паспорт був змінений Управлінням з питань міграції ГУ МВС Росії по м. Москва на інший. Також посадовцю був виданий закордонний паспорт громадянина РФ та індивідуальний податковий номер.

За результатами розслідування голові адміністрації оголошено про підозру в скоєнні злочину – державна зрада. Його буде оголошено у розшук в зв'язку з тим, що він переховується на території РФ від органу досудового розслідування.

7. ПОЛІЦІЯНТ ІЗ ШИФРОМ

9 квітня 2019 року контррозвідка СБУ викрила співробітника Головного управління Нацполіції у Харківській області, який працював на Генштаб збройних сил РФ.

Українського поліцейського завербував кадровий офіцер Генштабу ЗС РФ у місті Бєлгород. За даними контррозвідки, цей російський воєнний розвідник перебував на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей у складі оперативних груп Генштабу Росії та активно створював агентурні мережі з-поміж українців для виконання ними розвідувальних завдань.

Для передачі інформації співробітник Нацполіції використовував програми шифрування електронних повідомлень, а також особисто зустрічався з російським розвідником на території Бєлгородської області РФ. Виконуючи завдання ворожої розвідки, поліцейський збирав і передавав таємну інформацію, яка циркулює у Міністерстві внутрішніх справ і Національній поліції України, повідомляв про дислокацію і мобілізаційну готовність українських військових підрозділів і силових структур на території Харківської області.

Під час обшуку в помешканні поліцейського було виявлено магнітні носії інформації з грифом обмеження доступу, а також комп’ютер, на якому оброблялися, зберігалися і передавалися розвідувальні відомості. Крім того, затриманий збирав інформацію про патріотично налаштованих жителів Харківської області. Він устиг зібрати дані стосовно 500 громадян, які є активістами, волонтерами, добровольцями Нацгвардії, учасниками АТО.

Затриманому шпигунові повідомили про підозру у державній зраді.

8. ВЕРБОВКА З ІМ’ЯМ АНДРОПОВА

6 червня 2019 року співробітники контррозвідки СБУ припинили протиправну діяльність агента російської ФСБ – офіцера запасу ЗСУ. Оперативники затримали зловмисника у Маріуполі під час отримання матеріалів з обмеженим доступом про окремі аспекти оперативно-службової діяльності СБУ.

Було встановлено, що офіцер запасу ЗСУ був завербований на території Росії у 2017 році кадровим співробітником ФСБ РФ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Андропова. Для забезпечення ефективної координації виконання розвідувально-підривних завдань агент був переданий на зв’язок представнику так званої «МДБ ДНР» ‒ громадянину України Левченку В’ячеславу Андрійовичу, 1961 р.н.

Зазначається, що у 1980-х роках Левченко проходив строкову військову службу у лавах прикордонних військ КДБ СРСР. Потім він обіймав різні посади в органах МВС України та Управлінні державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області. У 2014 році був затриманий за підозрою у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України та обміняний на полонених військовослужбовців ЗСУ.

Правоохоронці задокументували, що, виконуючи завдання ворожої спецслужби, офіцер запасу здійснював спроби вербувати діючих співробітників СБУ, а також готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби. Він також збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки й дислокацію залучених у проведенні ООС в Донецькій області окремих підрозділів ЗСУ.

Під час обшуку помешкання агента виявлено та вилучено велику кількість мобільних терміналів, сім-карт, зокрема, – провайдера «Фенікс» з тимчасово окупованої території Донеччини, магнітних носіїв інформації, а також кілька комп’ютерів, які використовувались для обробки, зберігання та передачі здобутих розвідувальних відомостей.

Офіцеру запасу оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Триває досудове розслідування.

9. ЗАПРОДАНЕЦЬ ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ

31 липня 2019 року контррозвідка СБУ викрила колишнього працівника МВС України у розвідувальній діяльності за завданням ФСБ РФ.

Оперативники української спецслужби встановили, що мешканець Запоріжжя, колишній працівник органів внутрішніх справ України, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, був завербований співробітником ФСБ РФ.

За даними спецслужби, агент за завданням «куратора» через особисті зв’язки збирав розвідувальні відомості про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію на Запоріжжі. Отриману інформацію він передавав представнику іноземної спецслужби, коли виїжджав до окупованого Криму під приводом нібито вирішення сімейних питань.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у помешканні зловмисника речові докази, що підтверджують шпигунську діяльність.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), тривають слідчо-оперативні дії.

10. ВТІКАЧ ДО БІЛОРУСІ

Слідчі ДБР у Києві 22 листопада 2019 року оголосили у розшук підполковника СБУ, якому повідомлено про підозру в скоєнні держзради, у дезертирстві, незаконному придбанні спеціальних технічних засобів отримання інформації, зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Досудовим слідством встановлено: працівник СБУ за завданням та в координації зі спецслужбами Російської Федерації, діючи в інтересах іноземної держави, збирав та передавав відомості з обмеженим доступом, у тому числі такі, що становлять державну таємницю.

Аби уникнути відповідальності, правоохоронець перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Білорусь у грудні 2017 року та по теперішній час не повернувся в Україну.

Коли підполковник з’явиться на території України, він буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження було розпочато слідчими Головного слідчого управління СБУ, а 1 лютого 2019 року було передане для подальшого розслідування до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

11. “ІНІЦІАТИВНИК” З ДНІПРА

26 березня 2020 року СБУ викрила у Дніпрі агента ФСБ. За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ під час перебування в Росії. За завданням кураторів фігурант мав збирати відомості про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області. Представників ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів регіону, які брали участь в операції Об’єднаних сил. Зібрані дані агент мав передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

12. ТОЙ САМИЙ ШАЙТАНОВ

14 квітня 2020 року контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за підозрою у держзраді й скоєнні терористичних актів.

За даними спецслужби, зібрано вичерпну доказову базу співпраці Шайтанова з російськими спецслужбами. Зокрема, було задокументовано факти збору та передачі ним даних щодо обставин проведення окремих таємних операцій у районі АТО/ООС, про міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері безпеки й оборони, про керівників Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБУ, українських розвідувальних органів. Зафіксували також спроби вербування ним старших офіцерів для роботи на ФСБ.

Встановлено також, що ще до початку війни Шайтанов був завербований полковником ФСБ Ігорем Єгоровим під час одного зі своїх візитів до Росії. За інформацією СБУ, Єгоров і Шайтанов намагалися організувати вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва (чоловіка застреленої у 2017 році Аміни Окуєвої).

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що Єгоров раніше мав позивний «Ельбрус» і на початку війни на Донбасі був одним із ключових російських силовиків, відправлених туди для координації військових дій.

Шайтанову оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада») і ст. 258 («Терористичний акт») Кримінального кодексу України.

15 квітня Шевченківський районний суд м. Києва обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою терміном 60 діб.

10 червня Шевченківський районний суд м. Києва продовжив термін перебування під вартою генерал-майора Валерія Шайтанова до 8 серпня. Слідство триває.

13. КОРАБЕЛЬ ПІД КЕРМУВАННЯМ ЗРАДНИКА

І найсвіжіша новина – 16 червня 2020 року СБУ викрила командира бойового корабля при спробі передати оборонні відомості спецслужбам РФ. Співробітники СБУ встановили, що командир корабля без дозволу свого командування виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там він розпочав співпрацю зі спецслужбами РФ і набув російського громадянства. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу й почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам.

Отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних сил України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. У фігуранта вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.

Військовослужбовця усунуто від займаної посади й скасовано допуск до державної таємниці.

Мар’яна Рабченюк, Київ