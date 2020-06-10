Справа про держзраду: арешт генералу Шайтанову продовжили до серпня

Термін перебування під вартою генерал-майора Валерія Шайтанова, підозрюваного у державній зраді, продовжено до 8 серпня.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою генерал-майору Валерію Шайтанову до 8 серпня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки України 14 квітня затримала генерал-майора СБУ Шайтанова за підозрою у держзраді і скоєнні терористичних актів.

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За даними спецслужби, зібрано вичерпну доказову базу співпраці Шайтанова з російськими спецслужбами. Зокрема, було задокументовано факти збору та передачі ним даних щодо обставин проведення окремих таємних операцій у районі АТО/ООС, про міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері безпеки і оборони, керівників Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБУ, українських розвідувальних органів, а також спроби вербування старших офіцерів для роботи на ФСБ.

Також встановлено, що за завданням російських спецслужб він планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.