Суд продовжив слідство у справі про держзраду генерала СБУ Шайтанова

Шевченківський районний суд Києва продовжив досудове розслідування у справі генерала-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та підготовці терактів.

Відповідне рішення ухвалила 4 червня слідчий суддя Олена Мєлєшак, повідомили Укрінформу у пресслужбі суду.

“Суддя задовольнила клопотання і продовжила термін досудового розслідування у справі Валерія Шайтанова”, - сказали у суді.

Як повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки України 14 квітня затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за підозрою у державній зраді і скоєнні терористичних актів.

За версією слідства, він, зокрема, планував за завданням російських спецслужб вбивство добровольця Адама Осмаєва.

15 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.