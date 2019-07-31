У Запоріжжі затримали колишнього копа за шпигунство на користь РФ

«Оперативники української спецслужби встановили, що мешканець Запоріжжя, колишній працівник органів внутрішніх справ України, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, був завербований співробітником ФСБ РФ», - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, агент за завданням «куратора» через особисті зв’язки збирав розвідувальні відомості про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію на Запоріжжі. Отриману інформацію він передавав представнику іноземної спецслужби, коли виїжджав до окупованого Криму під приводом нібито вирішення сімейних питань.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності фігуранта провадження.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у помешканні зловмисника речові докази, що підтверджують незаконну діяльність. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), тривають слідчо-оперативні дії.

Як повідомлялося, раніше контррозвідники СБУ також затримали колишнього працівника МВС України, який здійснював розвідувально-підривну діяльність за завданням ФСБ.

Фото: ssu.gov.ua