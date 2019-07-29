Помер легендарний український розвідник, який у 70-х отримав інформацію про вірус Еболи
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
"29 липня 2019 року на 87-му році життя зупинилося серце ветерана зовнішньої розвідки, полковника у відставці Бароніна Анатолія Вікторовича", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, саме Бароніну під час роботи в Нігерії у 1970-х роках вдалося отримати інформацію про нову небезпечну хворобу - лихоманку Ебола.
"Пробірки із зараженою цією лихоманкою кров’ю терміново були відправлені спеціальним рейсом "Аерофлоту" до СРСР. Німецький журнал “Штерн” у 1970-ті роки назвав його «видатним майстром шпигунства»", - зазначають у СЗР.
Баронін тричі працював за кордоном резидентом радянської зовнішньої розвідки. У 1991 році він звільнився в запас. Після здобуття Україною незалежності багато років працював у Інституті Служби зовнішньої розвідки України, де готував майбутніх українських розвідників.
Він був відзначений орденом Данила Галицького, почесного звання «Заслужений працівник освіти України», найвищої відомчої відзнаки СЗРУ – «Почесний співробітник Служби зовнішньої розвідки України» та багатьох інших відомчих відзнак.
Фото: szru.gov.ua