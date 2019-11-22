У розшук оголосили підполковника СБУ, який шпигував на Росію
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Досудовим слідством встановлено: працівник СБУ за завданням та в координації зі спецслужбами Російської Федерації, діючи в інтересах іноземної держави, збирав та передавав відомості з обмеженим доступом, у тому числі ті, що становлять державну таємницю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з метою уникнення відповідальності, правоохоронець перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Білорусь у грудні 2017 року та про теперішній час не повернувся в Україну.
"Наразі підполковник СБУ оголошений у розшук та, у разі його появи на території України, буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу", - повідомили у ДБР.
Наголошується, що дане кримінальне провадження розпочато 05 січня 2018 року слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України, а 01 лютого 2019 року було передане для здійснення подальшого розслідування до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.