На Чернігівщині проходять змагання снайперів

На Чернігівщині проходять змагання снайперів

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Укрінформ
У Чернігівській області розпочалися змагання снайперів.

Про це у Facebook повідомило оперативне командування "Північ".

"Змагання відбуватимуться протягом чотирьох днів на полігоні на Чернігівщині, на базі Школи підготовки снайперів ЗС України. На конкурсантів чекають денні та нічні стрільби. А завдання так чи інакше імітують умови, що виникають у реальному бою", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що переможців визначать за загальною сумою балів, набраних після виконання вправ, про які стрільці дізнаватимуться безпосередньо перед стрільбами.

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Оперативне командування "Північ" представляють військовослужбовці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Проведення змагань забезпечують судді з громадської організації "Спортивно-стрілецький клуб "Альфа Браво", який постійно співпрацює з ЗСУ.

Школа снайперів функціонує в 169-му навчальному центрі "Десна".

Фото: Оперативне командування "Північ"

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