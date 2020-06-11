Вертольоти, артилерія та бойові стрільби: на Донеччині провели масштабні навчання

Упродовж двох днів на полігоні неподалік Маріуполя проходили масштабні навчання з бойовою стрільбою загальновійськового резерву Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії та інших військових формувань продемонстрували відмінну взаємодію по вогневому ураженню противника, застосуванню авіації, артилерії та засобів протиповітряної оборони», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за легендою навчань, противник почав активні наступальні дії і захопив один із взводних опорних пунктів у смузі оборони бригади.

Масштабні навчання з бойовою стрільбою на Донеччині / Фото: Міністерство оборони України

Після проведення вдалої контрбатарейної боротьби з ворожою артилерією ланка вертольотів армійської авіації разом з підрозділами артилерії завдала вогневого ураження його резервів і зупинила противника.

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У разі загострення ситуації, Об’єднані сили готові зупинити та знищити ворога, запевнили в Міноборони.