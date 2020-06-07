У Балтійському морі стартували військові навчання НАТО за участю 19 країн

У неділю, 7 червня, у Балтійському морі стартували міжнародні навчання Baltops, які зібрали 17 країн НАТО і 2 союзників Альянсу.

Про це повідомляє естонський портал національного телерадіомовлення ERR.

«На великих вчення Baltops 2020, які відбудуться з 7 по 16 червня, від Військово-морських сил Естонії братимуть участь водолази ВМС, тральщик Sakala, а також штабний корабель Wambola, в цілому близько 80 моряків. У навчаннях братимуть участь 3000 осіб з 19 країн, будуть представлені 29 суден і 29 авіазасобів», - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення безпеки і здоров'я учасників навчання відбуватимуться виключно на морі. Такий захід дозволить підрозділам розширити оперативне міждержавне співробітництво, забезпечивши при цьому здоров'я і готовність екіпажів для дій з підтримки постійної регіональної безпеки.

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У 49 маневрах Baltops беруть участь 17 країн НАТО - Естонія, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Туреччина, Велика Британія і США, а також Швеція і Фінляндія, які співпрацюють з Атлантичним альянсом.

Baltops - це щорічні міжнародні навчання, які почали регулярно проводити з 1972 року. Їхня мета - підвищити гнучкість країн-учасниць під час проведення спільних наземних, повітряних і морських операцій у регіоні Балтійського моря.

Фото: Ardi Hallismaa