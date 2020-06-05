Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа

Командування Об'єднаних сил ЗСУ наразі проходить завершальний етап злагодження та планує відпрацювати всі нюанси нової системи управління під час навчань наприкінці літа - на початку осені.

Про це Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

“Командування Об'єднаними силами - це той орган, який буде здійснювати управління застосування Збройними силами, іншими складовими сектора безпеки і оборони у разі масштабного вторгнення в Україну або будь-яких інших локальних конфліктів. Наразі командування Об'єднаних сил проходить завершальний етап злагодження, тобто підготовки до управління. Ми виконуємо окремі локальні завдання і наприкінці літа - на початку осені відбудуться великі навчання, в ході яких ми будемо повним чином здійснювати управління відповідними угрупованнями військ”, - сказав Наєв.

Він пояснив, що по завершенню військових навчань Командування Об'єднаних сил буде вважатись таким, що готове до виконання завдань в повному обсязі.

Наєв не виключив, що у разі ухвалення відповідного рішення, Командування Об'єднаних сил ЗСУ, можливо, отримає функцію управління Операцією Об'єднаних сил на сході України.

Як повідомляв Укрінформ, 28 березня 2020 року Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Президент 12 березня підписав Закон “Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил)"( №3015). Згідно із законом, з 27 березня 2020 року набрали чинності положення стосовно головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил).

Відтепер на законодавчому рівні передбачено з цієї дати розділення посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, порядок призначення їх на посади, розмежування повноважень між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.

Закон "Про національну безпеку України" був ухвалений парламентом 21 червня 2018 року. Згідно з нормами закону, положення частин 3-6 статті 16 цього закону, які стосувались розподілу посад головнокомандувача та начальника Генштабу, мали набрати чинності лише з 1 січня 2021 року. Разом з тим Міністерство оборони заявило про готовність перейти до нової структури ЗСУ з березня 2020 року.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня ухвалила закон "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)" (№3015).