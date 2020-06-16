Рада ухвалила за основу зміни до закону про протимінну діяльність

Парламент ухвалив за основу законопроєкт №2618 щодо спрощення роботи всіх операторів протимінної діяльності, аби зменшити кількість випадків травматизму та загибелі мирного населення на сході України через замінування російськими найманцями значних територій.

Відповіде рішення 16 червня підтримали 270 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийняття закону створить умови для спрощення управління та координації діяльності всіх операторів протимінної діяльності, у тому числі міжнародних,... дозволить поліпшити умови життєдіяльності мешканців територій, які постраждали від наслідків збройної агресії Російської Федерації, та найголовніше, невідкладне прийняття цього закону у першому читанні за основу та в цілому суттєво зменшить кількість випадків травматизму та загибелі мирного населення на сході України", - йдеться у пояснювальній записці.

Як зазначають ініціатори законопроєкту, 25 січня 2019 року набув чинності Закон України від 6 грудня 2018 року № 2642-VIII "Про протимінну діяльність в Україні". Законом передбачено створення складної системи протимінної діяльності із утворенням кількох нових державних органів, які, виходячи з опису їхніх повноважень, є центральними органами виконавчої влади, що потребує додаткових витрат коштів з Державного бюджету України. На сьогодні жодного з цих органів не утворено через складність реалізації норм закону та відсутність коштів у державному бюджеті.

Разом з цим, наголошують депутати, триває робота щодо виконання заходів протимінної діяльності, яка є недостатньою через неефективність існуючої системи протимінної діяльності в державі.

Читайте також: На Донеччині організації з Британії та США розмінували вісім ділянок

"Така ситуація неприпустима, тому що це призводить до затягування темпів поліпшення соціально-економічних умов життєдіяльності населення звільнених територій Донецької та Луганської областей та, найважливіше, до нових жертв та постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів. На жаль, з моменту набрання чинності зазначеним законом від мін та вибухонебезпечних предметів постраждали 58 цивільних осіб, з яких 17 загинули", - наголосили ініціатори законопроєкту.

Ухвалення законопроєкту в цілому дасть змогу упорядкувати систему протимінної діяльності в державі та при цьому оптимально використовувати кошти держбюджету, що виділятимуться для здійснення запропонованих заходів.