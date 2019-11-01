На Донеччині організації з Британії та США розмінували вісім ділянок

На Донеччині гуманітарні організації з Британії та США розмінували та передали 8 ділянок назад у користування жителям населених пунктів, поблизу яких знаходяться ці ділянки.

Про це 31 жовтня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Сьогодні на Донеччині на горі Карачун між Краматорськом та Слов’янськом вперше відбулася офіційна передача восьми розмінованих ділянок The HALO Trust та FSD назад у користування жителям населених пунктів, поблизу яких знаходяться ті самі ділянки», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на заході були присутні представники Донецької облдержадміністрації, донорів, що фінансували гуманітарне розмінування, селищних та районних рад, до яких відносяться ці ділянки, а також представники ДСНС та Операції об’єднаних сил.

Заступник директора департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Валерій Кобижча наголосив, що безпека населення – це один з наших основних обов’язків. «Я хотів би відмітити роботу представників The HALO Trust, високий професіоналізм під час гуманітарного розмінування та вагомий внесок у налагодженні миру у східних регіонах України. Донецька облдержадміністрація дуже вдячна вам за підтримку та сподівається на подальше співробітництво у розмінуванні ділянок на деокупованих територіях» , - сказав Кобижча.

Як підкреслили в The HALO Trust, в організації працюють понад 400 співробітників, з них 350 працюють у полях демінерами. Це як місцеві мешканці, що винаймаються для роботи у своїх районах, так і переселенці.

«Сьогодні ми вперше офіційно передали результат нашої роботи - це вісім розмінованих ділянок на Донеччині, які будуть передані громадам. Нерозмінованих територій залишається дуже багато, і те, що ми передали сьогодні, – маленька частина. Роботи дуже багато, але до багатьох ділянок ми не маємо доступу, бо війна триває. На сьогодні ми знайшли та передали на знешкодження близько 3000 боєприпасів – це протитанкові, протипіхотні міни, нерозірвані снаряди», - відзначила менеджер зі зв’язків із громадськістю Марина Лантух.

В ОДА нагадали, що HALO Trust – це британська благодійна та американська некомерційна організація, що займається знешкодженням наземних мін та боєприпасів, що можуть становити небезпеку для цивільних осіб. На Україні на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей роботи ведуться з 2015 року. Організація займається розвідкою небезпечних територій та очищенням, протимінним навчанням, оцінкою соціально-економічної загрози впливу мін і вибухонебезпечних предметів на мирне населення.