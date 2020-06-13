Українські військові не обмежують пересування місії ОБСЄ - Цимбалюк

Українські військові не забороняють пересування патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, а лише інколи попереджають про можливу небезпеку на тому чи іншому маршруті, що місія фіксує як недопуск.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"З нашого боку немає заборон. Ми вважаємо, що СММ має право імплементувати свій міжнародний мандат, і ми в це не втручаємося. Але якщо спостерігачі прямують у напрямку, наприклад, підозрюваних мінних полів, то ми (українські військовослужбовці - ред.) про це попереджаємо", - зазначив він.

Дипломат указав, що у другій половині 2019 року на Донбасі було зафіксовано 566 випадків заборони пересування для патрулів ОБСЄ з боку російських окупаційних військ.

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"Нещодавно СММ випустила окремий тематичний звіт за другу половину 2019 року, у якому повідомлялося, що недопуски місії з боку "збройних формувань" (так в СММ називають російські окупаційні сили) протягом цього періоду збільшилися на 25% – з 450 до 566 випадків. Тобто, у другій половині 2019 року на окупованій території щодня було у середньому три заборони доступу для спостерігачів СММ", - пояснив Цимбалюк.

У той же період, згідно зі звітом місії, сталося 38 недопусків на підконтрольній уряду України території. "Просто порівняйте: 566 і 38", - зауважив очільник місії України при ОБСЄ.

Він наголосив, що у разі заборон з українського боку йдеться переважно про ті випадки, коли військовослужбовці ЗСУ попереджають місію, що рух тим чи іншим маршрутом є небезпечним. Місія сприймає це як безпосереднє керівництво до дії і не продовжує руху далі, а у звіті це фіксується як недопуск.

Детальніше читайте в матеріалі "Навіщо Україні моніторингова місія ОБСЄ".