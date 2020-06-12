РФ перекинула десятки вантажівок, танки та БТРи на окупований Донбас

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 30 тентованих вантажівок, які в’їхали з боку Росії на тимчасово непідконтрольну уряду України територію.

Крім того, безпілотник зафіксував в окупованому Луганську понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танки Т-64 та два бронетранспортери БТР-80, повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

"Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував щонайменше 30 тентованих вантажівок, які в’їхали зі сторони Російської Федерації на тимчасово непідконтрольну урядові України територію, оминаючи офіційні пункти пропуску. Під час подальшого спостережного польоту БПЛА місії було помічено понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танки Т-64 та два бронетранспортери БТР-80, які були розміщені в окупованому Луганську. Також поблизу житлового району в місті Харцизьк виявлено зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10", - повідомили у пресслужбі.

Як зазначається, Росія систематично постачає до тимчасово окупованих територій України особовий склад, озброєння та військову техніку. Щоб приховати переміщення окупаційних сил і засобів та проїхати непоміченим для представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, ворог використовує ґрунтові дороги, минаючи офіційні пункти пропуску.

Крім того, постійно фіксуються порушення домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування, а також спостерігається облаштування фортифікаційних споруд і мінування території поблизу ділянок розведення та житлових кварталів, що, безумовно, наражає на небезпеку мирних громадян Донбасу. Всі ці факти підтверджуються представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в їхніх щоденних звітах.

У штабі ООС також наголосили, що російські окупанти продовжують використовувати мирних жителів Донбасу як живий щит, облаштовуючи фортифікаційні споруди у житлових кварталах Горлівки. У місті нещодавно виявлено вириті дві нові траншеї та збудовані захисні споруди. Крім того, на околицях населеного пункту Широка Балка було зафіксовано приблизно 590 протитанкових мін.

"Усі ці факти свідчать, що російські загарбники і надалі демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах", - йдеться у повідомленні.